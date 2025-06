Die Handballer des SC Magdeburg gewinnen gegen die Füchse Berlin den Titel in der Champions League. Am Montag sollen sie gefeiert werden.

Der SC Magdeburg ist wie 2002, 2023 und 2025 Sieger in der EHF Champions League - und wie bei den früheren Triumphen werden Mannschaft und Trainerteam vom Stadtoberhaupt empfangen. Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris gratulierte am Sonntagabend auf Instagram und kündigte eine Feier auf dem Alten Markt an.

„Ich bin so unglaublich stolz auf unsere Jungs, den Trainerstab, das Betreuungsteam und das gesamte Team drumherum!“, schrieb Borris und ergänzte: „Wir sehen uns morgen 18 Uhr im Alten Rathaus und feiern mit den Fans auf dem Alten Markt!“ Auf dem Rathausbalkon dürften die Helden von Köln sich dann ausführlich bejubeln lassen.