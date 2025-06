Mann in Kreuzberg lebensgefährlich mit Messer verletzt

Ein Mann ist vergangene Nacht in Kreuzberg lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Görlitzer Straße. Ein Passant habe den Mann blutüberströmt am Boden liegend gefunden und Polizei und Krankenwagen gerufen. Der Verletzte sei notoperiert und auf die Intensivstation gebracht worden. Seine Identität ist nach Angaben der Polizei bisher nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter sei bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.