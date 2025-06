Der neue Trainer Horst Steffen will beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen mit den Torhütern Michael Zetterer (29) und Mio Backhaus (21) in die Saison gehen. „Horst hat uns mitgeteilt, dass er diese Torwart-Konstellation so wahren und mit ihr in die Saison starten möchte. Wir haben einen Konkurrenzkampf, in dem jeder seine Leistung bringen muss“, sagte Peter Niemeyer, Werders Leiter Profi-Fußball, der „Bild“-Zeitung.

Backhaus war in der vergangenen Saison zweiter Mann nach Stammkeeper Zetterer. Das große Talent hat seinen Vertrag bei Werder gerade verlängert und macht sich dem Bericht zufolge Hoffnungen auf eine Beförderung. Zuletzt war auch über eine erneute Leihe spekuliert worden.

„Mio hat sich als Persönlichkeit enorm entwickelt, ist viel reifer geworden, auch wenn er keine Einsatzzeit hatte“, sagte Niemeyer, dämpfte aber auch die Erwartungen etwas: „Es ist nicht der Moment für uns, einen offenen Zweikampf ausrufen.“