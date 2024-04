Oliver Schenk (CDU), Chef der Staatskanzlei in Sachsen, kommt vor Beginn der Sitzung im Landtag zum Plenarsaal.

Dresden - Sachsen will weitere Projekte unterstützen, die zur Gestaltung des demografischen Wandels beitragen sollen. Für die Umsetzung sechs neuer Vorhaben sollen insgesamt rund 340.000 Euro bereitgestellt werden, wie die Sächsische Staatskanzlei am Sonntag in Dresden mitteilte. Wesentliche Themenschwerpunkte der neuen Projekte seien die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung, die Fachkräftesicherung, die Stärkung des Ehrenamtes, Gesundheitsförderung Älterer, nachhaltige Daseinsvorsorge sowie die Schaffung von Bleibefaktoren für Jugendliche.

„In vielen Lebensbereichen spüren wir die Auswirkungen durch die demografischen Entwicklungen“, sagte Staatsminister Oliver Schenk. Der Freistaat habe diese Herausforderungen im Fokus und unterstütze gute Lösungen vor Ort über das Landesprogramm „Demografie“. „Die neuen Projektideen haben Modellcharakter - und können so Inspiration für andere Gemeinden und Regionen sein“, so der CDU-Politiker.

Mit dem Landesprogramm wird seit 2007 das Engagement in den Kommunen für die künftige Entwicklung ihrer Region unterstützt. Bisher konnten rund 260 Projekte mit insgesamt mehr als 11 Millionen Euro bewilligt werden. Die Mittel für die Projektförderung werden auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.