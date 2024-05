Hannover - Beim Überqueren einer Straße in Hannover ist eine 78-Jährige von einem Auto angefahren und getötet worden. Sie starb trotz Reanimation im Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Seniorin war demnach am Samstag auf der Straße von dem Auto eines 84-Jährigen erfasst worden. Dabei wurde sie den Angaben zufolge zu Boden geschleudert. Die Rettungskräfte behandelten die 78-Jährige noch vor Ort. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.