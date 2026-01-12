weather schneeregen
  3. Bahn: Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis

Bahn Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis

Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.

Von dpa Aktualisiert: 12.01.2026, 14:15
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Glashütte - Am Bahnhof Glashütte im Osterzgebirge ist am Morgen eine Regionalbahn entgleist. Die 25 Fahrgäste an Bord seien unverletzt geblieben, teilte die Bundespolizei mit. Die Strecke ist gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unglücksursache. 

Laut Bundespolizei sprang der Triebwagen komplett aus den Gleisen. Auch die erste Achse des zweiten Wagens sei entgleist. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschten winterliche Bedingungen mit Eis und Schnee. Der Verkehrsverbund VVO sprach von einer „witterungsbedingten Entgleisung“.

Der Zugverkehr zwischen Altenberg und Heidenau ist unterbrochen. Es handelt sich nach Angaben der Bundespolizei um eine eingleisige Strecke. Der Verkehrsverbund teilte im Internet mit, dass ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden soll.