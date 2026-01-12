Ein 31-Jähriger soll seine Nachbarin erstochen haben, die junge Frau verblutete. Vor Gericht sagt der Mann, er habe die Kontrolle über sich verloren. Die Anklagebehörde verlangt eine harte Strafe.

Hannover - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 26-Jährigen in der Region Hannover hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Gefängnisstrafe für den Angeklagten gefordert. Dabei gehe es besonders um die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe des 31-Jährigen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hannover. Der Verteidiger beantragte demnach eine Verurteilung, nannte aber kein Strafmaß. Das Urteil wird den Angaben zufolge am 23. Januar gesprochen. Der 31-Jährige steht wegen Mordes vor Gericht – er ist der frühere Nachbar der jungen Frau.

Der Mann soll sich im vergangenen Juli Zutritt zur Wohnung der 26-Jährigen in Hemmingen verschafft und ihr mit einem Jagdmesser in Brust und Oberbauch gestochen haben. Dabei sei auch ihr Herz verletzt worden. Die Frau starb noch am Tatort an inneren Blutungen. Laut Anklage soll der Deutsche die junge Frau, die aus Algerien stammte, aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet haben.

Nachbarn alarmierten die Polizei

Nachbarn im Hemminger Ortsteil Arnum hatten damals den Notruf gewählt und von Schreien und einer schwer verletzten Frau im Treppenhaus berichtet. Die Polizei nahm den Mann fest, der die Tat nach früheren Angaben der Ermittler noch am selben Tag zugab.

Zu Prozessbeginn sagte der 31-Jährige laut einer selbst verlesenen Erklärung: „Ich habe die Kontrolle über mich selbst verloren.“ Er sagte auch, er habe seit seinem Einzug unter Lärm und Zigarettenrauch des Vermieters der Frau gelitten. Sie war dessen Untermieterin. Er habe Depressionen gehabt, kaum geschlafen und seine Arbeit verloren.