Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den isländischen Nationalspieler Stefan Teitur Thordarson vom englischen Zweitligisten Preston North End verpflichtet. Wie der Club mitteilte, erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der Mittelfeldspieler absolvierte für Preston 54 Ligaspiele und für die Nationalmannschaft 34 Partien.

„Mit Stefan bekommen wir einen erfahrenen Spieler für das Mittelfeldzentrum dazu, den wir mit diesem Profil so noch nicht im Kader haben und der sicherlich zu noch mehr Stabilität in unserem Spiel beitragen kann“, sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Thordarson wird am Dienstag erstmals mit seinem neuen Team trainieren.