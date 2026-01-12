Ein Toter wird in einem Straßengraben gefunden, ein aufgewühlter Hund harrt neben ihm aus. Nach der Obduktion gibt es keinen Zweifel an der Todesursache.

Zwischen dem American Bulldog und seinem Halter gab es den Ermittlungen zufolge eine tödliche Auseinandersetzung. (Handout-Foto)

Lohne - Ein tot in einem Straßengraben gefundener Mann ist offenbar von seinem eigenen Hund totgebissen worden. Das Verletzungsbild des 33-Jährigen spreche für eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Tier, teilte ein Polizeisprecher nach der Obduktion mit. Auch die weiteren Ermittlungen deuteten auf den Hund, einen American Bulldog, hin.

Hund zeigte Stimmungsschwankungen

Der 33-Jährige war am vergangenen Donnerstag leblos im Lohner Stadtteil Brockdorf im niedersächsischen Landkreis Vechta gefunden worden. Als Rettungskräfte und ein Notarzt eintrafen und den Mann untersuchen wollten, wich der American Bulldog dem leblosen Herrchen nicht von der Seite.

Der Hund habe starke Stimmungsschwankungen gezeigt und den Rettungseinsatz damit erschwert, hatte es in der vergangenen Woche geheißen.

Warum es zu der tödlichen Auseinandersetzung zwischen dem Hund und dem Mann kam, müsse noch ermittelt werden, hieß es. Die Bulldogge sei vom Landkreis Vechta in amtliche Verwahrung genommen worden und befinde sich inzwischen in einer Tierschutzeinrichtung.