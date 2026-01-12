Nach Schnee und Glätte rollen viele Busse und Bahnen der Üstra wieder an – aber nicht an jedem Halt. Wo müssen Fahrgäste noch mit Einschränkungen rechnen?

Hannover - Der Nahverkehr der Üstra in der Region Hannover soll am Dienstag auf vielen Strecken wieder regulär unterwegs sein. Von Betriebsbeginn an sollen die Bus- und Stadtbahnlinien nach dem bekannten Fahrplan verkehren, wie die Verkehrsbetriebe ankündigten. Es könnten allerdings noch nicht alle Stadtbahnstrecken vom Anfangs- bis zum Endpunkt bedient werden.

Wegen Schnee und Glätte war der Bus- und Stadtbahnverkehr in den vergangenen Tagen zeitweise zum Erliegen gekommen.

Wie fahren die Stadtbahnen?

Die Linie 5, 7, 10 und 13 sollen regulär fahren.

Auf der Linie 1 in Richtung Langenhagen werde es noch Einschränkungen geben, die Stadtbahnen fahren bis zur Haltestelle Berliner Platz. In der Gegenrichtung werden die Bahnen der Linien 1 und 2 nicht bis Laatzen beziehungsweise Sarstedt fahren. Letzter Halt ist die Haltestelle Peiner Straße.

Auf den Linien 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 und 17 sei die Situation „dynamisch“, hieß es. Das heißt, es könne kontinuierlich zu Änderungen kommen.

Die Üstra arbeitet nach eigenen Angaben intensiv daran, alle Schäden, die durch die Wetterlage entstanden waren, zu beheben. Nach und nach sollen so weitere Haltestellen wieder integriert werden.

Wie fahren die Busse in Stadt und Umland?

In der Landeshauptstadt sollen fast alle Buslinien regulär bedient werden. Lediglich auf der Linie 120 entfielen die Haltestellen Schnepfenweg und Rebhuhnfeld in beide Richtungen sowie der Halt In der Steinbreite in Richtung Aegidientorplatz.

Im Umland Hannovers sei ebenfalls ein reguläres Fahrtenangebot geplant. Nach wie vor sei allerdings mit Verspätungen zu rechnen.

Werden die Schulbusse fahren können?

Nach Einschätzung der Üstra wird die Erreichbarkeit der Schulen davon abhängen, inwieweit die entsprechenden Haltestellen in den Kommunen freigeräumt werden konnten.