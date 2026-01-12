Der Mann arbeitete an seinen Wagen. Dabei entzündete sich wohl Benzin an einem Heizgerät.

Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Föritztal - Bei einer Verpuffung hat sich ein 45-Jähriger im südthüringischen Föritztal schwer verletzt. Der Mann arbeitete am Samstagnachmittag in seiner Garage im Ortsteil Heubisch an einem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich aufgrund austretenden Benzins in Kombination mit einem Gasheizgerät kam es demnach zu einer Entzündung.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 45-Jährigen mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Das angrenzende Wohnhaus ist demnach aktuell nicht mehr bewohnbar. Zum genauen Unglückshergang laufen Ermittlungen.