Die Woche startet regnerisch und bewölkt in Sachsen. Im Vogtland und im Erzgebirge können noch Gewitter dazukommen.

Regen, Wolken und Gewitter zum Wochenstart in Sachsen

Dresden - Viele Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter bestimmen das Wetter am Montag in Sachsen. Lokal kann der Regen kräftiger ausfallen, vor allem im Vogtland und im Erzgebirge regnet es schauerartig und es kann Gewittern geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19, im Bergland bei 13 bis 17 Grad.

Am Dienstag regnet es im Westen und Südwesten des Freistaates weiter, ansonsten lockert es zunehmend auf und der Regen zieht sich zurück. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad, im Bergland 10 bis 14 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne, in Ostsachsen gibt es den meisten Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18, im Bergland 11 bis 15 Grad.