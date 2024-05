Die Witwe von Wolfgang Kohlhaase hat in einem Interview über einen Schlaganfall gesprochen. Dem Bericht zufolge ist dieser schon neun Jahre her.

Berlin - Die ungarische Tänzerin und Choreografin Emöke Pöstenyi – Witwe des Drehbuchautors, Regisseurs und Schriftstellers Wolfgang Kohlhaase – hat nach eigenen Worten einen Schlaganfall erlitten. „Ich hatte einen Schlaganfall!“, sagte die 82-Jährige der „Superillu“. Dem Bericht zufolge erlitt Pöstenyi den Schlaganfall bereits 2015.

„Wolfgang und ich waren in Berlin zum Essen verabredet und übernachteten am Vorabend in unserer Stadtwohnung. Im Bett hörte ich dann auf zu atmen. Wolfgang schüttelte mich, rief den Notarzt.“ Sie musste Sitzen und Stehen neu lernen und sprach anfangs nicht. „Als ich das erste Mal wieder am Steuer saß, hab ich manche Schramme verursacht“, sagte sie.

Emöke Pöstenyi feierte als Solotänzerin des DDR-Fernsehballetts und Choreografin Erfolge. Kohlhaase (1931-2022) gehörte zu den bekanntesten Drehbuchautoren der DDR, wo er mit Filmen wie „Solo Sunny“ und „Berlin - Ecke Schönhauser“ bekannt wurde. Später arbeitete er an den Drehbüchern etwa für die Filme „Sommer vorm Balkon“ oder „In Zeiten des abnehmenden Lichts“.

Wolfgang Kohlhaase lebte in Berlin und im brandenburgischen Reichenwalde. Er starb im Oktober 2022 in Berlin im Alter von 91 Jahren.