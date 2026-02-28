Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Saalfelder Gaststätte durchsucht die Polizei mehrere Objekte – und stellt Beweismittel sicher. Gegen sieben Beschuldigte laufen Verfahren.

Die Polizei durchsuchte mehrere Objekte nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Saalfelder Gaststätte. (Symbolbild)

Erfurt - Im Zuge von Ermittlungen zu gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere Objekte durchsucht. Es seien Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Hintergrund ist demnach eine gewaltsame Auseinandersetzung in einer Saalfelder Gaststätte im Januar.

Im Zuge von Ermittlungen seien mehrere Tatverdächtige identifiziert worden. Derzeit richte sich das Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen sieben Beschuldigte im Alter zwischen 25 bis 46 Jahren, teilte die Polizei mit.