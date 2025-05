Sehnde - In der Pause einer beschaulichen Kutschfahrt ist ein Pferd durchgegangen und hat drei Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Sehnde in der Region Hannover, nachdem der 59-jährige Kutscher das Gefährt mit zehn Mitfahrenden im Alter von 54 bis 66 Jahren gestoppt hatte, wie die Polizei mitteilte. Während der Rast trank die 19-jährige Stute und ging dann aus zunächst ungeklärter Ursache durch.

Dabei wurden sowohl der Kutscher und eine 66-jährige Mitfahrerin leicht verletzt, eine 59 Jahre alte Fußgängerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Gespann legte im unkontrollierten Zustand eine Strecke von rund 150 Metern zurück und kam erst im Zufahrtsbereich eines Wohnhauses zum Stehen. Dort verkeilte sich der Wagen zwischen einem Pkw und einem Garagentor, wie es weiter hieß. Das süddeutsche Kaltblutpferd zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 21.000 Euro. Sie nahm Ermittlungen zur Unfallursache und wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf.