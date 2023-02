Neue Wasserkraftanlage am Muldestausee in Betrieb genommen

Muldestausee - Eine neu errichtete Wasserkraftanlage ist am Freitag am Muldestausee in Betrieb genommen worden. Sie erzeuge am Auslaufbauwerk der Talsperre künftig rund 13,6 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, sagte ein Sprecher des Energieministeriums. Dadurch könne der Energiebedarf von rund 4000 Haushalten in der Region gedeckt werden. Nach Ministeriumsangaben sind rund 25 Millionen Euro in die Anlage investiert worden.

Der Muldestausee ist ein ehemaliges Tagebaurestloch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, das Mitte der 1970er Jahre geflutet wurde. Mit einer Fläche von rund 6,3 Quadratkilometern und rund 135 Millionen Kubikmeter Stauwasser ist er das drittgrößte Gewässer im Land.