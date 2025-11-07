Berlin und Brandenburg erwarten zum Wochenende Nebel und Frost, aber auch Sonne. Am nebligen Samstag sind Sichtweiten unter 150 Metern möglich - so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes.

Das Wochenende in Berlin und Brandenburg ist nebelig. Laut Deutschem Wetterdienst kann es am Samstag zu Sichtweiten unter 150 Metern kommen. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Das Wochenende in Berlin und Brandenburg bringt Nebel und Sonnenschein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es Freitagfrüh vereinzelt neblig und es kommt örtlich zu Frost. Die Vorhersage für den Tag ist sonnig bei Höchstwerten zwischen zehn und 14 Grad.

Sonnige Aussichten auch für Samstag: Je nach Sonnenschein sind laut DWD Höchstwerte zwischen vier und zehn Grad möglich. Bei mehr Sonne könne die Temperatur in der Lausitz auch auf zwölf Grad ansteigen. Nach Angaben des DWD breitet sich im Verlauf des Tages ostwärts Hochnebel aus. Demnach kann es am Samstag zu Sichtweiten unter 150 Metern kommen.

Auch am Sonntag erwartet der DWD Hochnebel. Nach der Vorhersage liegen die Höchstwerte bei fünf bis neun Grad. Örtlich könne es zu Sprühregen kommen. In den Nächten zu Samstag und Sonntag warten laut DWD Nebel und Tiefstwerte zwischen fünf und minus ein Grad. Bodennah könne es in der Nacht zu Samstag leicht frostig werden.