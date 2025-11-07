US-Sängerin Katy Perry sorgt mit ihrem Liebesleben seit Monaten für Schlagzeilen. In ihrer neuen Single „Bandaids“ singt sie nun über ihr gebrochenes Herz - und verarbeitet damit wohl ihre Trennung.

Berlin - US-Sängerin Katy Perry hat eine neue Single veröffentlicht. In „Bandaids“ (auf Deutsch: „Pflaster“) singt die 41-Jährige über eine Trennung. Am Anfang des Videos zu dem Lied fällt Perry beim Abwaschen ein Ring in den Abfluss. Dazu schwört Perry, dass sie alles versucht habe: „There's no stone left unturned“, heißt es in dem Lied.

Auch nennt sie Gründe für die Trennung, unter anderem Passivität und Abwesenheit („It's not what you did, it's what you didn't. You were there but you weren't“). Im Refrain singt sie dann, dass ihr Herz langsam ausblute - und nun mit Pflastern bandagiert werde („Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow. Bandaids over a broken heart“).

In dem Clip widerfährt der Sängerin ein Unglück nach dem anderen - so verfängt sie sich mit ihrem Schnürsenkel in einer Rolltreppe, woraufhin sie in diese hineingezogen wird. Kurz darauf erleidet sie einen Stromschlag.

Trennung und Dating-Spekulationen

Medienberichten aus dem Sommer zufolge sollen sich Perry und Orlando Bloom (48) nach rund neun Jahren getrennt haben. Das Paar war verlobt. Ob sich die Sängerin auf die Beziehung mit dem britischen Schauspieler bezieht, ist unklar - namentlich wird er in ihrer neuen Single nicht erwähnt. Seit Monaten gibt es Dating-Spekulationen um Perry und keinen Geringeren als Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau. In jüngster Vergangenheit sollen die beiden händchenhaltend in Paris in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein.

Perry, die unter anderem mit ihrem Hit „I Kissed a Girl“ bekannt wurde, und Trudeau wurden laut US-Medien erstmals im Juli gemeinsam im schicken Lokal „Le Violon“ in Montreal gesichtet. Trudeau (53), der im März als kanadischer Regierungschef abtrat, und seine Frau Sophie Grégoire (50) hatten 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Perrys siebtes Studioalbum „143“ erschien im September 2024. Gerade ist sie mit dem Album auf Tour. Im Oktober trat sie viermal auch in Deutschland auf.