Ein 18-Jähriger verliert auf der Landstraße die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum. Was zu dem Unfall bekannt ist.

Erkner/Gosen-Neu Zittau - Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Erkner und Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree) ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 18-Jährige in der Nacht aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Er wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert. Er kam ins Krankenhaus. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.