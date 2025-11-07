Dresden - Nach einem ruhigen Start in den Tag zeigt sich das Wetter in Sachsen heute überwiegend freundlich und trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) scheint vielerorts die Sonne, nur im Vogtland und in den Kammlagen des Erzgebirges hält sich teilweise ganztägig Nebel. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad, im Bergland auf 5 bis 10 Grad. In Ostsachsen weht teils kräftiger Böhmischer Wind mit Böen bis 55 km/h, in höheren Lagen sind auch Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Samstag klart es zunächst gebietsweise auf, bevor sich vor allem in Westsachsen und an der Neiße erneut Nebel und Hochnebel ausbreiten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad, bei längerem Aufklaren kann es leichten Frost bis -2 Grad geben. Der Wind lässt nach.

Am Samstag dominiert vielerorts Nebel oder Hochnebel, nur in Ostsachsen setzt sich den Wetterexperten zufolge die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13 Grad, bei zähem Nebel bleibt es deutlich kühler.

Auch der Sonntag präsentiert sich grau und neblig-trüb, gebietsweise fällt etwas Regen oder Sprühregen. Zum Wochenbeginn bleibt es beim typischen Novemberwetter mit vielen Wolken, Nebel und milden 6 bis 10 Grad.