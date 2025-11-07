In Grünstädtel stehen zwei Scheunen in Flammen. Die Feuerwehr kämpft gegen das Feuer, um ein Übergreifen auf ein Wohnhaus zu verhindern.

In Grünstädtel stehen zwei Scheunen im Vollbrand. Die Feuerwehr versucht, ein angrenzendes Wohnhaus zu schützen. (Symbolbild)

Schwarzenberg - In Schwarzenberg im Erzgebirgskreis stehen seit dem Morgen zwei Scheunen in Flammen. Nach Angaben der Polizei begann der Brand im Ortsteil Grünstädtel gegen 7.35 Uhr. Seitdem sei die Feuerwehr im Einsatz und versuche, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern.

Ein Mensch musste das Haus aus Sicherheitsgründen verlassen. Verletzte gibt es demnach aktuell keine. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit unklar.