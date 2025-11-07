Nach einem sonnigen Start wird das Wochenende in Thüringen zunehmend grau und neblig. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in den Nächten auch mit leichtem Frost.

Erfurt - Nach teils zähem Nebel am Morgen zeigt sich das Wetter in Thüringen freundlich und trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt sich vielerorts die Sonne durch, nur im Werratal kann sich der Nebel teils ganztägig halten. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, bei längerem Nebel bleibt es deutlich kühler. Am Abend breiten sich erneut Nebelfelder aus.

In der Nacht zum Samstag bildet sich rasch wieder Nebel, gebietsweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen sinken auf 3 bis -2 Grad, örtlich ist laut der Vorhersage leichter Frost möglich.

Auch das Wochenende zeigt sich überwiegend grau: Am Samstag wird es vielerorts nebelig, nur vereinzelt lockert es am Nachmittag etwas auf. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 3 bis 7 Grad. In der Nacht bleibt es trüb, vereinzelt kann leichter Sprühregen fallen.

Am Sonntag setzt sich nach Angaben des DWD das ruhige, aber trübe Herbstwetter fort. Den Wetterexperten zufolge bleibt es meist bedeckt und neblig, gebietsweise fällt etwas Regen.

Zum Start in die neue Woche bleibt es bei vielen Wolken und nur geringen Temperaturunterschieden – mit Höchstwerten um 7 bis 10 Grad.