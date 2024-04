Die kurvenreiche Strecke am Kyffhäuserdenkmal ist bei Motorradfahrern beliebt. Jetzt kam es dort zu einem schweren Unfall.

Kelbra - Beim Zusammenprall zweier Motorräder ist am Samstag am Fuße des Kyffhäusers ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Motorradfahrer auf der B85 zwischen Kelbra und Rathsfeld auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei habe er ein entgegenkommendes Motorrad übersehen und sei damit zusammengestoßen, hieß es.

Der 60-Jährige sei trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort gestorben. Seine 61 Jahre alte Mitfahrerin sowie der andere, 57 Jahre alte Biker erlitten schwere Verletzungen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zudem wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.