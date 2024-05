Auetal - Ein elfjähriges Mädchen ist nach dem Aussteigen aus einem Schulbus im Landkreis Schaumburg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll das Kind am Montag hinter dem Bus auf die Straße gelaufen sein, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Dort sei es frontal von dem Auto einer 19-jährigen Fahrerin erfasst worden. Ersthelfer reanimierten das Mädchen am Unfallort in der Gemeinde Auetal, und ein Rettungshubschrauber flog es in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Schulbus am Nachmittag an der Landesstraße 439 auf Höhe Escher am rechten Straßenrand gehalten. Neben der Elfjährigen stiegen noch zwei weitere Kinder aus. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die das Geschehen möglicherweise auch aus dem Bus heraus beobachtet haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Bückeburg beauftragte einen Gutachter zum Unfallhergang.