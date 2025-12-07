Am Essener Hauptbahnhof wird ein Mensch mit einem Messer attackiert. Eine Mordkommission ermittelt laut Polizei. Gibt es einen Zusammenhang zu einer kurz zuvor beendeten Versammlung im Stadtzentrum?

Essen - Am Hauptbahnhof Essen ist ein Mensch mit einem Messer verletzt worden. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Eine Mordkommission ermittele in dem Fall, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zur Identität des Opfers, zum mutmaßlichen Täter und den Umständen der Tat nannte er zunächst nicht.

Die Messerattacke ereignete sich am späten Nachmittag am Hauptbahnhof. Zuvor hatte in der Innenstadt eine Versammlung ein Jahr nach dem Sturz der syrischen Regierung stattgefunden. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Veranstaltung mit rund 10.000 Teilnehmern und der Tat gab, ist laut Polizei unklar. Die Versammlung selbst verlief den Angaben der Polizei zufolge weitestgehend friedlich. Vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden.

Erwartet worden waren 2.500 Teilnehmer. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei hatten die Veranstaltung begleitet. Die Beamten sperrten wegen der deutlich höheren Teilnehmerzahl unter anderem Straßen rund um den Veranstaltungsort. Auch am Hauptbahnhof kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da zahlreiche Teilnehmer mit der Bahn an- und wieder abreisten.