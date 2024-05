Ein Stapel Bücher liegt in einer Buchhandlung.

Berlin - Die 28-jährige Schriftstellerin Dana Vowinckel („Gewässer im Ziplock“) erhält in diesem Jahr den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft. Das teilte der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft am Mittwoch in Berlin mit, der den mit 20.000 Euro dotierten Preis für junge herausragende Stimmen der Gegenwartsliteratur seit 1953 vergibt. „Mit Dana Vowinckel zeichnen wir eine authentische junge Stimme der Gegenwartsliteratur aus“, begründete die Jury ihre Entscheidung. „Sie schafft mit ihrem Debütroman „Gewässer im Ziplock“ Zugänge zu Themen wie Identität, Heimat, Körperlichkeit und Erwachsenwerden.“

Mit einer klaren und berührenden Sprache zeichne die Autorin vielschichtige und im Gedächtnis bleibende Charaktere. Vowinckel beschreibe „die Untiefen und Gegensätze einer identitär hoch komplexen Familie auf Schauplätzen der Familiengeschichte in Chicago, Jerusalem, Tel Aviv und Berlin“, so die Jury. Im Mittelpunkt ihrer Geschichte steht die in Berlin aufwachsende Teenagerin Margarita, Kind eines alleinerziehenden israelischen Vaters und einer amerikanischen Mutter.

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft engagiert sich nach eigenen Angaben vor allem in der Nachwuchsförderung. Seit 1953 zeichnet er Kulturkreis in den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Literatur und Architektur Nachwuchstalente aus. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Künstler wie Georg Baselitz sowie Autoren wie Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, Günter Grass und Robert Menasse.