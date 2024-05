Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt hat erneut mehr als 500 Stellen für ausgebildete Lehrkräfte sowie für Seiteneinsteiger ausgeschrieben. Insgesamt sind es 511 Stellen, wie das Bildungsministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Darunter seien 75 schwer besetzbare Stellen, für die eine Zulage gezahlt werden könne. Für Sekundarschulen werden 264 Lehrer gesucht, 86 für Gymnasien und 32 für Grundschulen, weitere Stellen sind etwa an Förderschulen, Berufsschulen, Gemeinschafts- und Gesamtschulen frei. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai. „Wir brauchen motivierte Pädagogen, die mit Leidenschaft und Engagement das Fundament für eine bessere Zukunft legen“, erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU).