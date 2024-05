Dresden - Sachsens Sozialministerin Katja Köpping (SPD) hat die Attacke auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke (SPD) als unerträglich bezeichnet. „Wer Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer angreift und brutal niederschlägt, greift auch unsere Demokratie an“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl laut einer Mitteilung. Zugleich betonte sie, man kämpfe in Sachsen für die Demokratie. „Wir lassen uns nicht einschüchtern oder mundtot machen.“ Sie wünsche Ecke eine rasche Genesung.

Am späten Freitagabend griffen vier Unbekannte den 41-jährigen Ecke und einen 28-jährigen Wahlhelfer der Grünen beim Aufhängen von Wahlplakaten im Dresdner Stadtteil Striesen an. Beide wurden verletzt, Ecke musste im Krankenhaus behandelt werden. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es Angriffe auf drei Mitglieder der Grünen gegeben, die in Chemnitz und Zwickau plakatierten.