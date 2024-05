Remshalden - Nach dem Sturz von vier Kindern durch das Dach einer Turnhalle in Remshalden in der Region Stuttgart dauern die Ermittlungen weiter an. Die 13-Jährigen seien am späten Samstagabend vermutlich beim Spielen durch das Oberlicht des Daches gestürzt und schwer verletzt worden, teilte die Polizei noch am Samstag mit.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte, müsse nun geprüft werden, ob das Gebäude möglicherweise Sicherheitslücken aufweise. Die Kinder stürzten bei dem Unglück im Rems-Murr-Kreis etwa sieben Meter in die Tiefe. Sie konnten bisher nicht befragt werden.

Wie der Sprecher weiter mitteilte, hatte eines der Kinder nach dem Unfall in der Nachbarschaft nach Hilfe gerufen. Ein Nachbar, der neben der Turnhalle wohnte, verständigte daraufhin die Rettungskräfte.