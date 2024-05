Berlin/Görlitz - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag einen mutmaßlichen Autodieb in Reichenbach (Landkreis Görlitz) festgenommen. Der 46-Jährige soll am Freitag in Berlin-Grunewald ein Auto gestohlen haben und damit bis nach Görlitz gefahren sein, wie die Polizei Görlitz am Samstag mitteilte. Dort sah eine Streife das gestohlene Auto und nahm den Beamten zufolge die Verfolgung auf.

Der Fahrer ignorierte demnach mehrere Aufforderungen anzuhalten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden. In einem Ortsteil von Reichenbach endete die Verfolgung in einer Sackgasse vor einer Baustelle, wie es hieß. Weil der Fahrer das Auto von innen verriegelte, schlugen die Polizisten den Angaben zufolge eine Scheibe ein und nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest. Der Mann stand laut Polizei unter Einfluss von Amphetaminen und hatte keine Fahrerlaubnis.