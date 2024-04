Berlin - Nach ihrer geplanten Übernahme von ProSieben haben die Entertainer Joko und Klaas am Sonntag auch beim Schwestersender Sat.1 die Regie an sich gerissen. Eigentlich sollte das Duo nur das Berliner Studio des Sat.1-Frühstücksfernsehens für seine 24-Stunden-Aktion auf ProSieben nutzen, sobald es leer sei. So war es zumindest zuerst angekündigt worden. Joko und Klaas platzten aber in den letzten Minuten der laufenden Sat.1-Livesendung hinein. Die Sat.1-Kameras filmten sie, als sie die Küche des Studios für ein eigenes Frühstück vorbereiteten.

Plötzlich fragte Klaas: „Können wir die Sat.1-Kamera einfach übernehmen?“ Die Moderatoren im Studio schritten nicht ein. Daraufhin war das Programm von Joko und Klaas auf beiden Sendern aus teils verschiedenen Kameraperspektiven zu sehen. Ob das Kapern von Sat.1 mit dem Fernsehkonzern abgesprochen war und wie lange auf beiden Sendern gesendet werden sollte, blieb zunächst unklar.

Joko und Klaas haben das ProSieben-Programm einmalig für 24 Stunden übernommen. Den ganzen Programmtag hatten sich die beiden diese Woche bei der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erspielt.