Tangermünde - Nach einem Sportbootunfall mit einer verstorbenen Person nahe Tangermünde hat die Polizei Ermittlungen zur Unfall- sowie zur Todesursache eingeleitet. Das Boot sei am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache gekentert, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 31-Jähriger habe seinen 52-jährigen Begleiter an Land gezogen und umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, hieß es. „Diese blieben, auch nach Eintreffen und Übernahme des Rettungsdienstes, erfolglos.“