Für mehrere Stunden war das Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“ in Leipzig geschlossen. Grund war ein Gepäckstück, das niemandem gehörte.

Blick in eine menschenleere Straße am Einkaufszentrum "Höfe am Brühl" in der Innenstadt.

Leipzig - Das große Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“ in Leipzig war am Donnerstag wegen eines herrenlosen Koffers für mehr als zwei Stunden geschlossen. Kunden und Verkäufer mussten aus Sicherheitsgründen das Areal in der Innenstadt verlassen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Spezialisten der Bundespolizei hätten das verdächtige Gepäckstück untersucht. Es sei leer gewesen, so die Beamtin. Danach sei gegen 18.00 Uhr Entwarnung gegeben worden.