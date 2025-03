Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet heiter bis wolkiges Wetter. Nur im Süden gibt es am Vormittag vereinzelt kurze Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Nachmittag ziehen im Nordwesten vermehrt Wolken auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 16 Grad, in der Prignitz auf um die 11 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch ist der Himmel zunehmend bewölkt. Von der Prignitz kommt leichter Regen auf, der zum Morgen die Lausitz erreicht. Die Temperaturen fallen auf bis zu fünf Grad.

Der Mittwoch ist zunächst stark bewölkt. In der Südhälfte zieht am Morgen Regen ab und auch in der restlichen Region heiter es auf. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 13 Grad.