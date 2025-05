Das Hin und Her um US-Zölle auf Autoimporte sorgt für zusätzliche Verunsicherung in der Thüringer Zulieferbranche. Sie hat schon wegen des Strukturwandels hin zur Elektromobilität Probleme.

Erfurt - Die Unklarheit über angekündigte US-Zölle auf Autoimporte verschärft nach einer Umfrage Unsicherheit und Probleme in der Thüringer Automobilindustrie. Befragt worden seien kurzfristig 200 Unternehmen im Freistaat, teilte die Branchenvereinigung automotive thüringen (at) in Erfurt mit. Vor allem die indirekten Auswirkungen von Zöllen in den USA bereiteten den Managern Sorgen.

Durch US-Zölle würden sich Fahrzeuge verteuern, der Absatz werde preisbedingt gebremst und führe auch bei Zulieferern zu Umsatzverlusten, reduzierter Auslastung und weiteren Belastungen beim Ertrag, erklärte at-Geschäftsführer Rico Chmelik. Die Risiken aus den indirekten Folgen möglicher US-Zölle würden von den Thüringer Zulieferunternehmen als sehr negativ für das eigne Geschäft bewertet.

Nur geringer Exportanteil in die USA

Direkte Lieferbeziehungen in die USA hat laut Umfrage nur ein Drittel der Unternehmen. Der US-Anteil am Gesamtexport dieser Unternehmen betrage überwiegend weniger als 20 Prozent, so die Branchenvereinigung. Nach Einschätzung von Chmelik wird „die gegenwärtige Zoll-Hysterie mit ihren anhaltenden Unwägbarkeiten“ für eine gewisse Zeit zu erheblichen Unsicherheiten führen.

Thüringens Automobilindustrie steckt in der Krise. Nach früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums ist in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Betriebe um 16 Prozent, die Zahl der Beschäftigten um ein Fünftel und das Umsatzvolumen um 15 Prozent gesunken. Mit rund 13.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von knapp vier Milliarden Euro sei die Automobil- und Zulieferindustrie jedoch weiterhin einer der wichtigsten Industriezweige in Thüringen.