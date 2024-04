RB Leipzig will mit allen Trümpfen in das direkte Duell mit Dortmund gehen. Dafür muss ein Sieg in Heidenheim her.

Leipzig - Vor dem womöglich vorentscheidenden Duell um die Champions League muss RB Leipzig die Hürde 1. FC Heidenheim erfolgreich nehmen. Der Pokalsieger tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Neuling an, der jüngst mit einem Sieg gegen den FC Bayern München für Aufsehen gesorgt hatte. Gewinnt Leipzig in Heidenheim, geht das Team als Vierter in das Spiel gegen Verfolger Borussia Dortmund in der kommenden Woche. Stand jetzt qualifizieren sich nur die besten vier Teams der Bundesliga für die Champions League. In Heidenheim fehlen Leipzig die Verletzten Yussuf Poulsen und Christopher Lenz.