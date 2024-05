Dresden/Wiesbaden - Hanna und Emil sind im vergangenen Jahr in Sachsen erneut die beliebtesten Vornamen für Babys gewesen. Auf Platz zwei bei den vergebenen Vornamen landeten Emilia und Mateo, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. An dritter Stelle folgten die Namen Emma und Oskar. Bereits in den beiden Vorjahren waren im Freistaat die Namen Hanna und Emil auf der Liste ganz vorn gelandet.

Bundesweit führen Sophia und Noah das Ranking an. Damit wurde bei den Mädchen die mehrjährige Spitzenreiterin bei den Erstnamen, Emilia, auf den zweiten Platz verwiesen - allerdings denkbar knapp, wie es weiter hieß. Auf Platz drei landete bei den Mädchen Emma. Bei den Jungen steht Noah nun seit 2019 auf der Spitzenposition, auf den weiteren Plätzen landeten 2023 Mateo und Leon.

Die GfdS mit Sitz in Wiesbaden veröffentlicht seit 1977 jährlich die Rangliste der am häufigsten gewählten Vornamen für Neugeborene. Dabei stützt sie sich auf Daten der Standesämter. Für die Übersicht des Jahres 2023 haben nach Angaben der GfdS deutschlandweit 750 Standesämter teilgenommen und knapp 900.000 Einzelnamen übermittelt. Dies seien rund 90 Prozent der im vergangenen Jahr vergebenen Namen.