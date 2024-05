Bösleben-Wüllersleben - Die Spritztour einer 16 Jahre alten, angetrunken Fahranfängerin im Ilm-Kreis ist im Krankenhaus geendet. Die Jugendliche verlor in Böslenben-Wüllersleben in einer Kurve die Kontrolle über ein sogenanntes Mopedauto, das dann umkippte. Wie die Polizei am Sonntag weiter berichtete, wurden dabei drei Insassen leicht verletzt, die Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Mopedautos seien nur für zwei Personen und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern ausgelegt, hieß es weiter. Das Cabrio sei nach dem Unfall, der sich schon am Freitagabend ereignete, vollständig zerstört. Auf die Jugendliche warte nun eine Anzeige wegen eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung, hieß es.

Mopedautos sehen fast aus wie normale Autos und dürfen nach Angaben des ADAC ab 15 Jahren gefahren werden.