Seit vielen Jahrzehnten wird in Halle jährlich mit einem Fest an den Barockkomponisten Georg Friedrich Händel gedacht. Am Freitag sind die diesjährigen Händel-Festspiele eröffnet worden.

Halle - In der Konzerthalle Ulrichskirche in Halle sind am Freitag die Händel-Festspiele 2024 eröffnet worden. Wie Intendant Bernd Feuchtner der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der Festtage sagte, werde es in diesem Jahr mehr Veranstaltungen im öffentlichen Raum geben. Damit soll neues Publikum auf den Geschmack des Barockkomponisten kommen.

Die Werke von Georg Friedrich Händel (1685-1759) werden laut Veranstaltungsplan beispielsweise in der Aula der Universität aufgeführt. Eigentlich sollte die Eröffnung auf dem Marktplatz gefeiert werden - wegen des regnerischen Wetters wurde sie jedoch in die Ulrichskirche verlegt.

Die Festspiele dauern bis zum 9. Juni. Den Auftakt bilden Händels Oper „Amadigi di Gaula“ sowie das Tanztheaterprojekt „Wandlungen“ im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Insgesamt sind 77 Veranstaltungen geplant. Händel war in Halle zur Welt gekommen. Erstmals fanden die Festspiele 1922 statt, seit 1952 werden sie jährlich in der Saalestadt veranstaltet.