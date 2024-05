Magdeburg - Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg hat langfristig mit Felix Claar verlängert. Der Nationalspieler aus Schweden erhält beim SCM einen Vertrag bis Juni 2028 und damit zwei Jahre länger als geplant. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

Die Stimmung, die die Fans entfachen, sei atemberaubend und mache Lust auf mehr, wurde der 27-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Daher freue ich mich sehr darüber, noch länger in Magdeburg zu bleiben.“ Claar spielt seine erste Saison bei den Elbestädtern und hat in seinen ersten 30 Bundesliga-Spielen 158 Toren erzielt. Kürzlich wurde er in Schweden zum Handballer des Jahres gewählt.

„Dass er sich so schnell an die Liga gewöhnt und in unser System integriert, hat mich positiv überrascht“, sagte Trainer Bennet Wiegert. „Wir freuen uns sehr und es macht uns stolz, dass wir ihn vorzeitig und langfristig an uns binden konnten und gemeinsam in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gehen.“