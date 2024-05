Bremen hat noch nie in Leipzig gepunktet, doch zuletzt einen klaren Aufwärtstrend gezeigt. RB hat die Königsklasse sicher, aber dennoch einige Ziele.

Leipzigs Spieler Nicolas Seiwald am Ball. Seiwald oder Kevin Kampl könnten gegen Bremen spielen.

Leipzig -

- Bremen ist für RB Leipzig so etwas wie ein Lieblingsgegner, von 13 Bundesligaspielen gewannen die Sachsen neun. Zudem konnte Werder noch nie in Leipzig punkten. Der letzte Sieg der Gäste gelang im Mai 2019 mit dem 2:1 im Weserstadion. Allerdings kam RB im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Und Bremen verbuchte zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen.

- RB ist seit zehn Pflichtspielen (7 Siege/3 Remis) ungeschlagen. Mit einem Sieg wäre Platz vier vor Dortmund sicher. Doch Platz drei ist immer noch das Ziel. „Wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten in dieser Saison und wollen Dritter werden“, meinte Cheftrainer Marco Rose.

- Sein Team könnte auch noch einen Punkterekord in dieser Saison aufstellen. Die Bestmarke aus der ersten Bundesliga-Spielzeit 2016/2017 liegt bei 67 Zählern. Aktuell steht RB bei 63 Punkten.

- Nach dem Kreuzbandriss von Mittelfeldspieler Xaver Schlager könnte sein österreichischer Nationalmannschaftskollege Nicolas Seiwald am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum fünften Startelf-Einsatz in dieser Saison kommen. „Es ist natürlich mein Ziel, dass ich am Wochenende Stammspieler bin. Ich versuche, einfach gut zu trainieren und Leistung zu zeigen“, sagte Seiwald. Alternativ ist auch Routinier Kevin Kampl denkbar.

- Beim letzten Heimspiel der Saison kann sich Xavi Simons nicht aktiv von den RB-Fans verabschieden. Die Leihe mit Paris Saint-Germain läuft aus. RB versucht diese noch einmal zu verlängern. Mindest-Voraussetzung dafür war die Qualifikation für die Champions League.