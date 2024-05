Brandenburg an der Havel - Bei einer mutmaßlichen Messerstecherei in Brandenburg an der Havel ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zwei Männer waren am frühen Morgen auf dem Marienberg in Streit geraten, wie die Polizei berichtete. Ein Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er notoperiert werden musste. Er schwebte laut Polizei in Lebensgefahr. Der andere Mann wurde demnach ebenfalls verletzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. Der Marienberg, ein Park, ist ein Ausflugsziel in Brandenburg an der Havel.