Warum landen so viele Menschen in der Notaufnahme, obwohl sie auch ambulant behandelt werden könnten? Eine Umfrage zeigt, dass ein in manchen Fällen ratsamer Schritt oft übersprungen wird.

Viele Menschen in Berlin gehen laut einer aktuellen Umfrage direkt in die Notaufnahme, ohne sich vorher ärztlichen Rat zu holen. (Symbolbild)

Berlin - Viele Patienten in Berliner Rettungsstellen sind laut der Berliner Krankenhausgesellschaft keine medizinischen Notfälle. „Oft zeigt die Erfahrung, dass die Rettungsstelle von Menschen als Auffangbecken genutzt wird“, sagte der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft Marc Schreiner der Deutschen Presse-Agentur.

Manchen Menschen kämen zum Beispiel, weil eine Rippe nach einer zwei Wochen alten Sportverletzung oder eine OP-Narbe von vor einem halben Jahr immer noch wehtue. Es komme auch vor, dass einfach nur der Wunsch nach einem Rezept oder einer Spritze für ein Medikament bestehe. Es gebe auch viele akute Sozialfälle, etwa Obdachlose, die neue Kleidung oder Essen bräuchten.

Viele gehen direkt in die Notaufnahme

„Wir nehmen die empfundenen Leiden unserer Patienten sehr ernst“, betonte Schreiner, aber: „Das sind Bedarfe, die im ambulanten Bereich wunderbar aufgehoben sind, aber nicht in die ambulante Akutversorgung einer Rettungsstelle gehören.“ Eine stichprobenartige Anfrage bei Berliner Trägern habe ergeben, dass etwa ein Drittel der in den Zentralen Notaufnahmen behandelten Patienten stationär aufgenommen werde. Von den übrigen Fällen hätte den Angaben zufolge rund ein weiteres Drittel auch zu einem späteren Zeitpunkt eine niedergelassene Arztpraxis aufsuchen können.

Viele Menschen in Berlin gehen direkt in die Notaufnahme, ohne sich vorher ärztlichen Rat zu holen, wie eine aktuelle Umfrage der AOK Nordost zeigt. Es wurden rund 500 Menschen ab einem Alter von 18 Jahren befragt. Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt.

„Das Personal kommt kaum hinterher, die Menschen zu versorgen“

Etwas weniger als die Hälfte der Befragten hatte zum Zeitpunkt der Befragung in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal selbstständig eine Notaufnahme aufgesucht. Davon gab jeder Vierte (26 Prozent) an, von einem Arzt in die Notaufnahme geschickt worden zu sein. Nur 8 Prozent hatten sich vorher eine Ersteinschätzung über die 116 117, die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, geholt. 42 Prozent sagten, dass sie sich akut zu schlecht gefühlt hätten, um abwarten zu können. Es waren Mehrfachantworten möglich.

„Das Personal kommt kaum hinterher, die Menschen zu versorgen“, sagte Schreiner. „Vorrang in der Rettungsstelle haben die wirklichen Notfälle. So kann es zu langen Wartezeiten kommen, auch bei schmerzhaft empfundenen Behandlungsbedarfen. Das ist natürlich für alle eine unschöne Situation. Wir brauchen dringend eine bessere Patientensteuerung, auch bei der Behandlung durch niedergelassene Ärzte.“

In lebensbedrohlichen Fällen sollten Patienten den Rettungsdienst unter der 112 alarmieren. Die 116 117 hilft außerhalb der Sprechstundenzeiten bei Erkrankungen, mit denen Patienten sonst in die Praxis gehen würden. In Berlin gibt es mehrere Notdienstpraxen für Erwachsene und Kinder.