Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im April infolge der saisonal üblichen Frühjahrsbelegung zurückgegangen. 82.058 Menschen waren im auslaufenden Monat in dem Bundesland arbeitslos gemeldet und damit 1394 weniger als im März, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel die Frühjahrsbelebung allerdings schwächer aus: Im April 2023 waren 3169 weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Vergleichen mit dem Vorjahresmonat stieg sie hingegen um 0,2 Punkte. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.