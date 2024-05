Halberstadt - Die Polizei hat in einer Lagerhalle in Halberstadt (Landkreis Harz) eine illegale Cannabisplantage mit rund 1200 Pflanzen und diversem Equipment entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rief ein Zeuge am Mittwoch die Einsatzkräfte zu der Halle. Dort fanden sie die Pflanzenzuchtanlage, die zunächst untersucht und dann am Donnerstag abgebaut und abtransportiert wurde. In der Anlage wurde ein 38-Jähriger festgestellt und vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wurde am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.