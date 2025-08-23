weather wolkig
In einer Halle im Landkreis Osnabrück brennen mehrere Autos. Ein Mensch wird dort verletzt.

Von dpa 23.08.2025, 15:54
Die Feuerwehr in Bramsche löschte einen Brand in einer Fahrzeughalle. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Bramsche - Bei einem Brand in einer Fahrzeughalle in Bramsche im Landkreis Osnabrück ist ein Mensch verletzt worden. Mehrere Autos seien aus ungeklärten Ursachen in der Halle in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Ein Mensch sei dabei durch das Feuer und den Rauch verletzt worden. Die Ermittler suchten am Nachmittag nach der Brandursache.