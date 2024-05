Berlin - Nach einem Tötungsdelikt in einer Grünanlage in Berlin-Wedding ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ermittlerinnen und Ermittler identifizierten den 37-Jährigen kurz nach der Tat am Dienstagabend, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Ermittlungen der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Berlin hätten ergeben, dass der Mann am Mittwochmorgen vor einer Ausreise von einem polnischen Flughafen in die Türkei stand. Der Verdächtige sei von der polnischen Polizei am Flughafen festgenommen worden und sitze derzeit in Polen in Haft. Noch am Mittwoch sei von Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl beim Amtsgericht Tiergarten erwirkt worden.

In der Grünanlage an der Chausseestraße Ecke Liesenstraße war Dienstagabend ein 46 Jahre alter Mann getötet worden. Polizei und Rettungskräfte waren zu einem schwer verletzten Mann gerufen worden. Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos.