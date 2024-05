Hannover - Zum Ende der Pfingstferien sorgt eine Rückreisewelle in Niedersachsen für volle Straßen. Auf der Autobahn 7 staute sich der Verkehr am Montagmittag zwischen Bad Fallingbostel und Soltau in Richtung Norden auf zehn Kilometer, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen mitteilte. Auch weiter nördlich im Bereich Garlstorf im Landkreis Harburg stockte der Verkehr in Richtung Hamburg. In der Gegenrichtung standen die Autos zwischen Soltau und Dorfmark auf einer Strecke von zehn Kilometern.

Der ADAC warnte bereits vorab vor massiven Staus ab dem Montagmittag und auch am Dienstagmittag. Bis in die Abendstunden könne es immer wieder voll auf den Straßen werden. In Bremen und in Niedersachsen haben Schulkinder noch bis einschließlich Dienstag frei. Ab dem Dienstagmorgen (09:00 Uhr) wird die A7 außerdem im Bereich Egestorf aufgrund einer Baustelle in Richtung Hamburg nur noch einspurig befahrbar sein. Die Autobahn GmbH Nord warnte vor „erheblichen Behinderungen“ für Autofahrer. Erst ab Samstag können dort wieder zwei Fahrstreifen befahren werden.