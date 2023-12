Berlin - Die Fans von Union Berlin und dem 1. FC Köln haben ihren Protest gegen die Investoren-Pläne der Deutsche Fußball-Liga fortgesetzt. Am Mittwochabend schwiegen beide Fanlager bei der Bundesliga-Partie im Stadion an der Alten Försterei während der ersten zwölf Spielminuten. Vor dem Block der Berliner Fans war ein großes Transparent mit dem zuletzt von Fans vieler Vereine genutzten Slogan „Wir werden kein Teil Eures Deals sein. Scheiß DFL!“ aufgehängt. Vor dem Gästeblock stand in großen Lettern: „Nein zu Investoren in der DFL“. Zuletzt hatte es bei allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga diverse Unmutsbekundungen zu den Bestrebungen für einen Investoren-Einstieg gegeben.