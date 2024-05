Emilia und Mateo beliebteste Vornamen in Brandenburg

Wiesbaden/Berlin - Emilia und Mateo sind in Brandenburg 2023 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene gewesen. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag mit. Bundesweit führten Sophia und Noah das Ranking an.

Bei den Mädchen folgten Mia, Charlotte, Hanna, Mathilda, Ella, Mila, Sophia. Frieda und Leni teilten sich Platz neun. Bei den Jungen folgten Liam, Emil, Fin, Oskar, Noah, Carl, Luis, Theo, Elias und Henri. Es wurden jeweils alternative Schreibweisen wie Sofia oder Henry berücksichtigt.

Seit 1977 veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache diese Übersicht, die sich auf die Daten der deutschen Standesämter stützt. Etwa 750 Standes­ämter bundesweit übermittelten fast 900.000 Namen. Gemeldet wurden nahezu 70.000 verschiedene Namen.